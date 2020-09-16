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'de üretilen aşı 'de de test ediliyor

yerli aşı çalışmalarına devam ederken dünyada yürütülen aşı çalışmalarını da destekliyor. İnsan deneylerinde son aşaması devam eden 'de üretilen aşı bugün itibarıyla 25 farklı merkezde uygulanmaya başladı.

Çin'de üretilen aşı Türkiye'de de test ediliyor

AA

16.09.2020, 09:06

Dünyanın gözü kulağı yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarında.

Bu kapsamda bir yandan yerli aşı çalışmalarına devam eden Türkiye, dünyadaki aşı çalışmalarına da katkı sağlıyor ve aşılamanın yoğun yapılması gereken üçüncü aşama deneylerini destekliyor.

Çin insan deneylerinde üçüncü aşamaya geçtiği aşının denemeleri için Türkiye'den onay aldı. 25 farklı merkezde çalışmalar başladı. Böylece aşının Türkiye denemelerindeki etkisi yakından takip edilecek.

Çalışma bittiğinde aşı kolunda kaç hasta olduğu, olmayan kolda kaç hasta olduğunun karşılaştırılacağını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, bu çalışma biter bitmez her ülkenin kendi kolunda aşıyı lisanslayıp, iznini alıp bir şekilde kullanıma gireceğini söyledi.

Aşı çalışmaları sadece Çin ile sınırlı değil.

Çin firmasının geliştirdiği aşıyı takip eden günlerde başka ülkelerden gelecek aşı olduğunu ifade eden Ünal, bunun dünyada insanlığa yapılacak bir hizmet olduğunu, artık Amerika'sı, Rusya'sı, Türkiye'si, Almanya'sı olmadığını belirtti.

Bu çalışmaların önümüzdeki süreçte aşıya erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

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