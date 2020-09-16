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Gözler kritik toplantıda! Açıklamayı Bakan Fahrettin Koca yapacak

Türkiye'de vakaların yeniden tırmanışa geçmesi sonrası alınacak yeni önlemler gündemde. Herkesin gözü, kulağı yapılacak toplantıda. Peki eni önlemler alınacak mı? Yasaklar gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

16.09.2020, 09:25