Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına yaklaştı.
Gruptakiler, 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Alınan tedbirler sonrası gruptakiler dağılırken, gözlem noktalarında herhangi bir hasar veya zayiat oluşmadı.
MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına saldıran grup dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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