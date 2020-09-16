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Haberler Gündem MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına saldıran grup dağıtıldı

MSB: 'ndeki gözlem noktasına saldıran grup dağıtıldı

, 'ndeki gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü grupların dağıtıldığını bildirdi.

MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına saldıran grup dağıtıldı

AA

16.09.2020, 15:48

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına yaklaştı.

Gruptakiler, 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Alınan tedbirler sonrası gruptakiler dağılırken, gözlem noktalarında herhangi bir hasar veya zayiat oluşmadı.

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