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Silahlandırılan adalar için hatırlatmalı

Silahlandırılan adalar için Lozan hatırlatmalı NAVTEX
Giriş Tarihi: 16.9.2020

Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarını bu kez NAVTEX ile duyurdu. Yeni NAVTEX ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Yunanistan'ın askerden arındırılmış olması gereken Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ederek silahlandırdığı ilan edildi. Bildirinin 16 Eylül'de yürürlükten kaldırılacağı ifade edildi.

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