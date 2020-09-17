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Haberler Gündem Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Erdoğan, ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

17.09.2020, 17:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,17:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı. Koronavirüs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya'ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karışılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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