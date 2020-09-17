Halil Sezai adliyeye geldi

Tekme ve yumruklarla saldırdı, 67 yaşındaki kalp hastası adama kabus dolu anlar yaşattı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

İstanbul Tuzla'da bir filmin çekimi yapılıyordu. İddiaya göre, film çekimi yapılan villanın yanındaki binada oturanlar gürültüden şikayetçi oldu. Ardından Halil Sezai ve yanındaki iki kişi yandaki villaya adeta baskın yaptı. Halil Sezai'nin elinde bir parça odun ile kapısına dayandığı evin sahibi ile başlayan tartışma alevlenince, kısa süreli arbede yaşandı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

Halil Sezai, 67 yaşındaki adama birkaç kez vurduktan sonra kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Kalp hastası olduğu için bir an önce olay yerinden uzaklaşmak isteyen yaşlı adamı kovalayan Sezai, dengesini kaybedip yere düştü. Evin bahçesinin dışında yaşlı adamla tekrar tartışmaya başlayan Sezai, bir yumruk attıktan sonra yanındaki arkadaşının ikazıyla güvenlik kamerasını farketse de uyguladığı şiddetin dozunu artırmaktan kaçınmadı.

Yanındaki arkadaşlarının müdahale etmeden izlediği tartışma sırasında Halil Sezai, kalp hastası olduğu öğrenilen ve korkusundan Kelime-i Şehadet getiren yaşlı adamı darbederken "Ezan mı okuyorsun sen?" diyerek tekrar yumruk ve tekmelerle saldırmaya devam etti.

Polisin gözaltına aldığı Halil Sezai, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasıyla ünlü şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Adliyeye şapka ve kapüşonlu üstle gelen Halil Sezai'nin sağ elinin sargı beziyle sarılı olduğu görüldü.

DHA

Yaşlı adama dayak atan Halil Sezai'ye CHP kalkanı