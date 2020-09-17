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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü

Başkan , Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü

17.09.2020, 20:47

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş" çağrısını yineledi.

Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

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