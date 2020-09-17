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Başkanı Benli: Türkiye Sigorta 36 bölgede 2 bin 600 çalışanıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı

Birliği Başkanı , "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

Türkiye Sigorta Başkanı Benli: Türkiye Sigorta 36 bölgede 2 bin 600 çalışanıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı

17.09.2020, 13:57

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

Türkiye Sigorta Başkanı Benli, "Daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacağız." diye konuştu.

Benli, "(İstihdam) Şu anki kadromuzu 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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