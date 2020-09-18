‘Atina, Oruç Reis fırsatını kaçırmasın’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Yunanistan'ın Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal sürecini bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini söylediğini aktardı.
OLUMLU ADIM ATABİLİRLER
KATILDIĞI programda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son zamanlarda Doğu Akdeniz konusunda yaptığı açıklamaların daha ılımlı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama bir taraftan da 'Bunun daha fazlasını istiyoruz' diyerek, maksimalist tutumlarını sürdürüyorlar. Esasen Yunanistan bizden daha fazla şey beklemek yerine kendisinin de olumlu atabileceği adımları atarak, bu dönemi bir fırsata çevirebilir" ifadelerini kullandı.
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