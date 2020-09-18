Demokrasi şehitlerine anma

ESKİ Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, darbeci cunta tarafından idam edilişlerinin 59'uncu yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Ayasofya-i Kebir Cami Müezzini Akcan Çelik'in okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Başkan Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da merhumların ruhuna dua okudu. Duaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler kabir ziyaretinde bulundu.

KARANFİL BIRAKILDI

Törende merhum Başbakan Menderes'in kabrine karanfiller bırakıldı. Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ve eşi Berrin Menderes'in kabri de ziyaret edilerek dualar edildi. Bakan Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.