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Haberler Gündem Halil Sezai skandalında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

skandalında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Son dakşka haberine göre... Aile, Çalışma ve Bakanlığı, şarkıcı 'nin darp ettiği 67 yaşındaki 'i ziyaret ettiğini duyurdu. Bakanlık, açıklamasında "Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir." dendi.

Halil Sezai skandalında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

18.09.2020, 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,10:42

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir.

Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir.

Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.

Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."

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