Mahkemeye gitmezse malvarlığı tehlikede

MİT TIR'ları haberinin ardından hakkında yapılan yargılama sırasında 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan Can Dündar hakkında mahkemeden çarpıcı bir karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kaçak sayılan Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme ilan yolu ile kaçak Dündar'ın mahkemeye gelmesi için çağrıda bulunacak. Eğer Dündar 15 içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak.