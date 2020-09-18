Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, İzmir’de basın toplantısı düzenledi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Tüm dünya koronavirüsün yol açtığı hastalığın kesin tedavisi ve bağışıklık kazandırılması için yoğun bir arayışta. Kesin bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Ülkemiz dünyanın tecrübelerini dikkatle inceleyerek, bilim insanlarının çalışmalarıyla kendi tedavi protokollerini geliştirilmiştir. Ülkemiz tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu seviyede can kayıplarını düşük seviyelerde tutmayı başardık. Son aylarda yeniden yükselmeye başladı. Sıkıntı yaşanan illerimizle bizzat ilgilendik.

İZMİR'DE SON AY VAKA SAYIMIZ...

Darboğaz görünen illerin sağlık altyapılarına hızla müdahale ettik. Öncelikle illerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısındaki azaltmanın rolünü yakından müşahade ettik. Bugün burada İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak illerimizin sağlık yöneticileri ile salgınla mücadelemizi değerlendirdik.

Bu 6 ilimizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'de son ay vaka sayımızda yüzde 42'ye varan son hafta artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da yüzde 5 oranında düşüş, Manisa'da son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son bir ayda vaka sayımız stabil. Denizli'de son aya göre yüzde 60 artış, Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

İzmir'de bugün erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 48 ilave ettik. İzmir'de yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 48.

AYDIN, MUĞLA, DENİZLİ, UŞAK'TA SON DURUM

Aydın'da yatak doluluk yüzde 42, yoğun bakım yüzde 63, Aydın'da 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Muğla'da yatak doluluk yüzde 43. Yoğun bakım yatak sayımıza 32 ünite ilave ediyoruz. Uşak'ta erişkin yatak doluluk oranı yüzde 39, yoğun bakım yüzde 56, solunum cihazı yüzde 17. Uşak'ta 20 tane ilave ediyoruz. Denizli'de yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68. Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı.

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk yüzde 33. Genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını; yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda hastane, ilaç, malzeme, kapasiteye arttırmaya yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon salgınla mücadelenin temel aksını oluşturmaktadır. İzmir'de filyasyon yapan ekibimizin sayısını 460'a çıkardık, Aydın'da 130'a, Muğla'da 120'ye çıkarmış olduk. Manisa ilimizde filyasyon ekibimizi 220, Uşak'ta 55'e, Denizli'de 220'ye çıkardık.

BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ AÇILACAK

Toplum sağlığını tehdit eden davranış izolasyonda kalması gereken kişilerin evlerinden çıkanların toplum içine karışmasıdır. Bu kişileri yurtlarda izolasyona almaya başladık. Toplumun sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum değildir bu.

Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Bu konuda lütfen hassas olalım. Her yanlış hareketi ceza tehdidi ile önlemeyi istemiyoruz. Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemiz hastalığın tedavisinde erken tedaviye başlamasıyla hasta yönetimini başarıyla sürdürmektedir.

Hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu hususta olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Şüpheniz olmasın siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede her gün hayatlarını riske atanlar sizinle aynı şeyleri hissediyor. Sizin için aynı şeyleri istiyor.

Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bazı testleri yaptırmak, gerekmediği halde bazı ilaçları almak, hastaneye yatmak amacıyla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarına ısrarda bulunan vatandaşlarımızı görüyoruz. Sağlık personelimizi hırpalayanları görüyoruz. Bu olay bizi yürekten üzüyor. Fedakarlığımızı sorgulatıyor. Bu davranışlara duyarlı her vatandaşımızın karşı çıkması, kınaması gerekiyor. Son olarak değerlendirmelerini yaptığımız 6 şehirdeki sağlık yatırımlarına yönelik planlarımızı aktarmak istiyorum.

AYDIN YENİPAZAR İLÇE HASTANEMİZİN İNŞAASINI TAMAMLADIK

Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduklarını anlamamız için vesile olmuştu. Her bir odası yoğun bakıma çevrilebilir bir yapının önemini Kovid-19 nedeniyle herkes görüyor. Manisa'da şehir hastanesini geçtiğimiz yıl açmıştık. Yakında İzmir, Bayraklı Şehir Hastanesi hizmete geçecek. Ege'nin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımızı 2021'de tamamlayacağız.

İzmir'in sağlık turizmine ve gelişmesine katkı sağlayacak. Menderes Devlet Hastanemizin ikmal inşaasının ihalesini yaptık. Beydağı ilçe hastanemizin geçici kabul işlemlerini başlattık. Kemalpaşa devlet hastanemizin ek binasının inşaatı tamamlandı. Aydın şehir hastanemizin ihalesini geçen hafta yaptık. Didim devlet hastanesi ek binasının inşaatına başlıyoruz. Aydın Yenipazar ilçe hastanemizin inşaasını tamamladık. Uşak devlet hastanemizin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık. Karahanlı hastanemizin geçici kabul işlemlerine başladık. Sivaslı hastanemizin inşatına başlıyoruz. Kula devlet hastanemizin ikmal ihalesini tamamladık. Salihli hastanemizin yer tahsisi tamamlandı.

Muğla'da eksiklik gördüğümüz tüm sağlık tesislerimizin yatırım programına aldık. Bodrum devlet hastanemizin ikmal ihalesini yaptık. 2021 yılında Bodrum ilçemiz yeni hastanesine kavuşacak. Marmaris devlet hastanesi inşaatı başlandı, Yatağan devlet hastanesinin inşaatı tamamlandı. Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi. Çivril devlet hastanemizin ek hizmet binası inşaatına devam ediyoruz.

Bugün burada çok verimli saha çalışması yaptığımız kanaatindeyim. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız. Salgınla mücadele ancak güç birliği ve sorumlulukla olur. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır.

İZMİR, MUĞLA BU İLLERİMİZDE VAKA ARTIŞININ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ



Şehir hastanelerini sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği projeyi hayata geçirmek için gayret sarf ediyoruz. Bütün disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık oradan başka bölgeye sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz. Ayrıca 10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu hastaneleri daha çok kendi kaynaklarıyla, imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı. 2 haftalık zaman diliminde üç şehir hastanemizin ihalesini yaptık. Biri Aydın, ikincisi Antalya, üçüncüsü Samsun. Üç ilimizin ihale süreci tamamlandı. Pazartesi günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Diğer kalan 6 ilimizdeki şehir hastanelerin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de bu şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu süreçte kendi kaynaklarını yapan bir dönem.

Bu bölgelerimizde çok yoğun insan hareketliliğin, turizm canlılığının olduğunu biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere İzmir, Muğla bu illerimizde vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu kadar hareketliliğin olduğu dönemde bizim özellikle sağlık çalışanlarımızın, ordumuzun sahada ve dünyadan farklı olarak uyguladığı filyasyon dediğimiz iz takibini çok ciddi olarak takip ettiğini görüyoruz. Yoğun bakımlarda yer yer artışlar yapma kararı aldığımızı söyledim. Bu yüzde 80 veya 90 doluluğu olan hiçbir ilimiz yok.

Bu yaz döneminde düşüşün ağırlıklı maske kullanımı, hasta temasıyla olmasıyla, virüsün geçmesiyle olduğunu bildiğimizden maske ile temasın mesafenin önlediğini görüyoruz. Bu illerimizde turizmin hareketli olduğu bölgelerde İzmir dahil olmak üzere şu an stabil döneme giriyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta vakaların düştüğünü görüyor olacağız. Muğla'da düştüğünü görüyoruz. Erken dönemde tedavinin başarılı sonuç verdiğini görüyoruz. Turizm amaçlı gelen vatandaşımızın kendi iline dönme dönemlerinde özellikle 1 haftayı daha hassasiyetle, teması azaltarak, biraz kendilerini izole etme çabası içinde olurlarsa faydalı olacağının altını çizme istiyorum.

Bu dönemde gerçekten cephede savaş veren sağlık kahramanlarımız ve çalışanlarımız oldu. Onların fedakarlığı ve özverisiyle bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı iyi biliyorum. Yoğun bakım şartlarında çalışan bir hemşire arkadaşımızı, sağlık personelimizi, hekim arkadaşımızı o ortamda bir şekilde Kovid'li olduğu bilinen hastaya günlerce, saatlerce o kıyafetlerle nasıl yakınlık içinde hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolunu açmak için saatlerce uğraşmak zorunda kaldığını, evine giderken çocuğuna yakın duramama veya o virüsü taşıma endişesi içinde hareket etme, eşine, anne, babasına bulaştırmama için çaba sarfeden arkadaşlarımızdan bahsediyoruz.

Ne kadar teşekkür etsek azdır onlara. Yeni açtığımız hastanelerimiz için bir çalışma yapılıyor. Hangi alanlarda personel alımının yapılacağını bildirmiş oluruz.

Eğitimle ilgili daha önce de ilan edildiği şekilde 21 Eylül Pazartesi günü hazırlık ve 1.sınıfların eğitimi başlıyor. Nasıl bir eğitim süreci tedbir alınması gerektiği detaylandırıldı. 2+5 gün şeklinde bir uygulama önerisi yapılmıştı. 5 günlük zaman diliminde belirtilerin çıkma ihtimali düşünülerek şekillendirilmişti. 3 hafta sonrası dönem içinde daha önce kademeli geçişin olacağı ilan edilmişti. 3 hafta sonrası için salgının seyrine göre Bilim Kurulunun değerlendirilmesi olacak. O durumda salgının seyrine göre bunun duyurusu yapılmış olur.

Aşı denemelerinde özellikle dünyada şu an faz 3 çalışmasına gelmiş olan 9, uygulaması başlamış olan 6 aşı çalışması var. Bu çalışmaların 2 tanesi için Türkiye'de de izin verildi faz 3 çalışması için. Üçüncüsü için de Rusya'da üretilen bir aşının müracaatı sözkonusu. Burada temelde biz bir deneme yapmıyoruz. Aşı çalışmasında prekilinik çalışmalar yapılır, fare, maymun benzeri hayvan çalışması yapılır. Faz dönemleri insan üzerine yapılan çalışmaların olduğu dönemdir.

Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar