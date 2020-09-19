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ve eşinin son testi negatif çıktı!

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili son testinin negatif çıktığını açıkladı. Yıldırım sosyal medyadan yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Binali Yıldırım ve eşinin son testi negatif çıktı!

19.09.2020, 15:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,15:21

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs PCR testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.



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