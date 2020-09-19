Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gaziler Günü paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında, " Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.