İzmir’deki vaka artışı kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Kovid-19 vakalarındaki artışa değinerek, "İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Ancak yaptığımız etkili müdahaleyle bu artış kontrol altına alındı ve son bir haftada vaka artışı yüzde 10'lara geriledi. Özellikle 1 hafta, 10 gün sonra daha stabil bir döneme ve daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz. Son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8.2'den 4.9'a kadar düştü. Yüzde 40 oranında zatürre oranı düşüşe girdi. Bu anlamda stabil döneme girdiğimizi söylemek istiyoruz" dedi. Dün, makamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Koca, çıkışta yaptığı açıklamada, "Valimizle genel durum değerlendirmesi yaptık. Salgın seyri ve sağlık yatırımları en önemli iki madde. İzmir'in sağlık alanındaki ihtiyaçları arttı. Valimizle özellikle şehir hastanesi hakkında değerlendirme yaptık" ifadelerini kullandı.

KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınıyla tekrar bir şiddetlenme yaşandığını kaydeden Koca, "Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her yerinde eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerde hasta sayılarında artışlar görünürken, bazı illerimizde sağlam tedbirlerle salgını kontrol altında tutabiliyoruz. Yoğun nüfusu ve birçok tatil beldesini içinde barındırması nedeniyle İzmir önemli bir insan akışı yükünü taşıyor. Yaz sonunda şehir merkezi ve diğer illere dönüşlerle hastalığın yayılma potansiyeli var. Bu nedenle İzmir'in ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var" diye konuştu.





İZMİR'DE YOĞUN BAKIM VERİLERİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İzmir'deki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 75 olduğunu söyledi. Koca, bu oranı Aydın'da yüzde 63, Muğla'da yüzde 43, Uşak'ta yüzde 56, Denizli'de yüzde 68 ve yurt genelinde ise yüzde 48,5 olarak açıkladı.



'AŞIYA ERKEN ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

DÜNYADA şu an faz 3 çalışmasına gelmiş olan 9, uygulaması başlamış 6 aşı çalışması olduğunu da söyleyen Koca, "Tahminim gelecek yılının ilk yarısında bizim aşıda ilerleme olacak. Biz sadece bir yere bağlı kalarak değil, bu aşıya erken dönemde erişmek istiyoruz. Birçok üretici ile işbirliği içindeyiz. Bunlara Rusya, Çin, İngiltere dahil" dedi.



10 İLE ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

10 şehre şehir hastanesi müjdesi veren Koca, "Biri Aydın, ikincisi Antalya, üçüncüsü Samsun. Pazartesi Trabzon şehir hastanesi ihalesi yapılıyor. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize'de de şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatağı ile 2021'de tamamlanacak" dedi.

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