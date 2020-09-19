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Haberler Gündem ‘Korkudan kimse bizi hastaneye götürmedi’

‘Korkudan kimse bizi hastaneye götürmedi’

‘Korkudan kimse bizi hastaneye götürmedi’
Giriş Tarihi: 19.9.2020

DİYARBAKIR'DA, 11 günü yoğun bakımda geçen 21 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen emekli Mehmet Nallıoğlu (67), "Bu işin şakası yok. Tedavim sürecinde öleceğimi düşündüm. Herkes tedbirlere mutlaka uymalı" dedi.

BU BİR ŞAKA DEĞİL
NALLIOĞLU, "Durumum ağırlaşınca eşime 'Telefon aç arkadaşlara, beni hastaneye götürsünler' dedim. Kimse korkudan bizi götürmedi. Parasıyla bile götürülmedik. Daha sonra ambulans gelip beni hastaneye götürdü. Maske, temizlik ve sosyal mesafeyi çok önemseyelim. Bunların hiçbirini yapamazlarsa bile evde karantinada kalsınlar. Yani demesinler bu şakadır, çok büyük bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

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