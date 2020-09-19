‘Macron problemlerin üzerine benzin döküyor’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar, Yunanistan'ın ön koşullarının NATO'daki toplantıları yavaşlattığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un iki yüzlü tavrına da tepki gösteren Akar, "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de rol kapmaya çalışıyor. Problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. İngiliz Channel 4 televizyonuna Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon araştırmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, "Türkiye'nin kendi kıta sahasında yaptığı tamamen teknik, bilimsel çalışmalar. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Şu an Oruç Reis, limana alındı ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



ROL KAPMAYA ÇALIŞIYOR

TÜRKİYE'NİN diyalogdan yana olduğunu hatırlatan Akar, "Biz kendi hakkımızı koruyoruz ve her zaman Yunanistan ile görüşmeye hazırız. Yaptırımdan gerginliği artırıyor. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor. Avrupa Birliği'nin burada bir kural koyma yetkisi yok" diye konuştu.