Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık." dedi.
81 İLE MASKELERİ ULAŞTIRACAĞIZ
"Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca, tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca, randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske vereceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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