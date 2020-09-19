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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske vereceğiz"

Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıklarını tamamladı. Sürecin başından itibaren merkezde ve sahada, çalışmaları bizzat koordine eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının da il müdürlükleri tarafından karşılandığını, ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını kaydetti.

19.09.2020, 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020,18:01