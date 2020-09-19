Tropikal fırtına bizi etkilemeyecek

EGE ve Akdeniz üzerinde etkili olması beklenen tropikal fırtına, hareket yönünü değiştirdi. Yunanistan'ın Güney kesiminde etkili olacağı belirtilen fırtınanın oradan da Doğu Akdeniz'e hareket edeceği kaydedildi. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ülkemiz için korkulacak bir durumun olmadığını, kasırganın Ege kıyılarında saatteki hızı 50-60 kilometreyi bulan rüzgara yol açacağını duyurdu.