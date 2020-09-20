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Haberler Gündem Bakan Selçuk, çocukları birinci sınıfa başlayan velilerle sosyal medyada buluşacak

, çocukları birinci sınıfa başlayan velilerle sosyal medyada buluşacak

, 21 Eylül Pazartesi günü eğitim hayatına başlayacak birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle hesabı üzerinden canlı yayında buluşacak.

Bakan Selçuk, çocukları birinci sınıfa başlayan velilerle sosyal medyada buluşacak

İHA

20.09.2020, 12:05 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020,12:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan ve kullanıcıların yaptığı canlı yayınlarla özdeşleşen sosyal medya platformu Instagram üzerinden, bu sene birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileriyle buluşacak.

Bakan Selçuk'un şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek buluşmanın saat 20.00'de başlaması planlanıyor.

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