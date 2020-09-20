Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan ve kullanıcıların yaptığı canlı yayınlarla özdeşleşen sosyal medya platformu Instagram üzerinden, bu sene birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileriyle buluşacak.
Bakan Selçuk'un şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek buluşmanın saat 20.00'de başlaması planlanıyor.
Bakan Selçuk, çocukları birinci sınıfa başlayan velilerle sosyal medyada buluşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.