Başkan Erdoğan: Asırlık uyanışımız engellenemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini video konferans ile katıldığı törende açtı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.



'VAKTİMİZİ HEBA EDİYORUZ'

"Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir" diyen Erdoğan, "Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir. Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz" dedi.



'HAYATİ ÖNEME SAHİP'

Erdoğan, Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşmasının hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar" dedi. "10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi" diyen Başkan Erdoğan, "Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var" diye konuştu. Türkiye'nin salgından en az etkilenen ülkeler arasında olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılara göğüs gerdik. Tam bu sırada salgın geldi. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil, geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat sanayi üretiminde yıllık 5.1 artış memnun edici. İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz Nisan'dan beri yükseliyor" dedi.

EN GÜZEL CEVAP BAŞARI

Önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artacağını belirten Erdoğan, "2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yarım milyon arttı. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın, Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz" dedi.

595 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Kuzey Marmara Otoyolu ile toplamda 595 milyon liralık tasarruf sağlanacağını belirten Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016'dan bu yana peyderpey açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ- Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız" diye konuştu.