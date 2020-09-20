Yunan'ın skandal manşetine çığ gibi tepki

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim tırmanıyor. Türkiye kararlı adımları ile hak ve menfaatlerini savunurken, Yunanistan, AB ile Fransa'dan medet umuyor. Gerilimi tırmandırmak için, her türlü küstahlığı yapan, kural tanımayan, anlaşmaları ihlal eden Yunanistan masadan sürekli kaçıyor. Diplomasi önerilerine, kabul edilmesi mümkün olmayan ön şartlar ile yanıt veriyor. Yunan yönetiminin küstahlığına, bu kez de medyası alet oldu. Ülkede yayın yapan Dimokratia isimli gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır bir küfürle hedef aldı. Gazetenin skandal manşeti Türkiye'de büyük tepki çekti.



"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUM"

Yunan mevkidaşı Stelios Petsas'a bir mektup gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'da bir gazetede Başkan Erdoğan'a hakaret edilmesini en sert biçimde kınadığını belirterek, Yunan hükümetine bu utanmazlığın sorumlularından hesap sormaları çağrısında bulundu. Fahrettin Altun, mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" ifadelerini kullandı



"ALÇAKLIK BİR POLİTİKA DEĞİLDİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır."



"YUNAN POLİTİKACILARIN ZEHİRLİ DİLİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar."



"GAZETE ADI ALTINDA BİR PAÇAVRA"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür.