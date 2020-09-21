Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.



DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK

Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. TRT Haber'in edindiği bilgiye göre, görüşmede ayrıca Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün gerçekleştirdiği röportajda kritik görüşmeler ile ilgili bilgi verdi. . "24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü söyleyen Kalın, "İtalya ve İspanya başbakanlarıyla, Almanya Şansölyesiyle birkaç defa, AB Başkanı Michel ile 2 defa görüşmeleri oldu. Bunun dışında başka birçok temasları oldu. Bizim düzeyimizde yürüyen bir diplomasi trafiği var bildiğiniz gibi. Bu hem istikşafi görüşmelerin başlaması hem 24-25 Eylül'de yapılacak AB zirvesinin gündeminin şekillendirilmesi ile ilgili olarak yine önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın başka görüşmeleri de olacak. Sayın Şansölye ile Sayın Michel ile, bazı telefon görüşmeleri, video konferans yoluyla temasları da olacak AB yetkilileriyle ve başkanlarıyla. Şimdi bütün bunlardan maksat bir kere bölgede gerilimin azaltılması. Biz burada hep bunu söyledik. Biz Yunanistan ile önkoşulsuz olarak bütün konuları görüşmeye hazır olduğumuzu açık ve net bir şekilde ifade ettik" dedi.



Sözcü Kalın, Avrupa içerisinde Türkiye karşıtı bir dalga üzerinden kendi yerel siyasetinde nefes almaya çalışan Fransa gibi aktörlerin yanı sıra, İtalya, İspanya, Malta, Romanya, Polonya, Macaristan gibi Türkiye'nin mutlaka önemsenmesi gereken bir siyasi muhatap olduğunu ısrarlı bir şekilde dile getiren başka aktörlerin de var olduğuna dikkat çekti.