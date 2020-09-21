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sözcüsü Öztrak korona virüsü atlattı

CHP sözcüsü Öztrak korona virüsü atlattı
Giriş Tarihi: 21.9.2020

KORONA virüse yakalanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından hastalığı yendiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19'a yakalandığını ve yakın zamanda kendisiyle temas kuranların önlem almaları gerektiğine dair bilgilendirme yapan Öztrak, ikinci korona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Öztrak, İzmir'de son olarak Balkan buluşmasına katılmış, kendisiyle birlikte geceye katılan Suat Nezir'de korona virüse rastlanmıştı. Aynı geceye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekilleri ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in testleri ise negatif çıkmıştı.

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