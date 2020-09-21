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’ın “Tilki” davası reddedildi

Bir televizyon kanalında ‘Fox’ kelimesinin anlamının ‘Tilki’ olduğu zikredilince Fox TV’nin eski haber spikeri , kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek kanala tazminat davası açtı. Mahkeme, Portakal’ın açtığı tazminat davasını reddederek, ‘Basın özgürlüğü’ dedi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

Fatih Portakal’ın “Tilki” davası reddedildi

SABAH

21.09.2020, 11:47

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, Fox kelimesinin Türkçe karşılığı zikredilerek, 'Sözümüz tilki olan hayvana değil, kuşkusuz tilki olan insana' şeklinde yorum yapıldı. Türkçe'de tilki anlamına gelen kelime, kanalın o dönemdeki haber spikeri Fatih Portakal'ı kızdırdı.

TAZMİNAT TALEBİ REDDETTİ
Portakal, çalıştığı kurumun adının hayvan adıyla zikredilmesinin kendi kişiliğini zedelediğini kaydeden ünlü spiker, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde kişiliğinin zarar gördüğünü ileri sürerek 15 bin liralık tazminat talep etti. Mahkeme, Portakal'ın tazminat talebini reddetti.

İNCİTİCİ BİR KELİME YOK
Kararda, kişileri zarara uğratmadığı, eleştiri sayılsa bile bu eleştirilerin sert üslup olduğunun anlaşılması gerektiği ve dava açan Portakal'ın bu tür eleştirilere katlanma hükümlerinin olduğu, yine söz konusu kelimelerin basın özgülüğü kapsamında kalması gerektiği anlatıldı.

Dilek Yaman/Sabah

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