Fenerbahçe - Hatayspor I Canlı anlatım

Süper Lig heyecanı sürüyor. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile 2 sezondur istenilen başarıları elde edemeyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 21 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf.