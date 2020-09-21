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Haberler Gündem Fenerbahçe - Hatayspor I Canlı anlatım

- Hatayspor I Canlı anlatım

'in 2. haftasında ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe - Hatayspor I Canlı anlatım

21.09.2020, 19:03 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,20:00

Süper Lig heyecanı sürüyor. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile 2 sezondur istenilen başarıları elde edemeyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 21 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf.

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