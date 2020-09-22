Son dakika: Başkan Erdoğan ile Macron görüşecek

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.



SIRADA MACRON VAR!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşecek. İki lider 20.00'de telefon görüşmesi yapacak.