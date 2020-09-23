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7 suçtan aranan zanlı cezaevinde

7 suçtan aranan zanlı cezaevinde
Giriş Tarihi: 23.9.2020

DOLANDIRICILIK dahil 7 farklı suçtan araması bulunan M.K.Ş, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın istihbarı çalışması sonucunda Torbalı Mahallesi'nde bir emlak ofisinde kıskıvrak yakalandı. İfadesi alındıktan sonra Torbalı Adliyesi'ne sevk edilen M.K.Ş, mahkeme tarafından tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

ÖMER DUR

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