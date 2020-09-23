Ankara’da sağlıkçılara saldırı kameraya yansıdı

ANKARA'DA berber dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirince yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kendilerini bir odaya kapatırken, polis saldırgan grubu güçlükle dağıttı. Zanlıların, "Durumu ağır değildi, sizin yüzünüzden öldü" dediği öğrenilirken, Valilik de konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı. Saldırıyı kınayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit vermeyecek" dedi.