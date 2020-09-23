  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Ankara’da sağlıkçılara saldırı kameraya yansıdı

’da sağlıkçılara saldırı kameraya yansıdı

Ankara’da sağlıkçılara saldırı kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 23.9.2020

ANKARA'DA berber dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirince yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kendilerini bir odaya kapatırken, polis saldırgan grubu güçlükle dağıttı. Zanlıların, "Durumu ağır değildi, sizin yüzünüzden öldü" dediği öğrenilirken, Valilik de konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı. Saldırıyı kınayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit vermeyecek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara’da sağlıkçılara saldırı kameraya yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA