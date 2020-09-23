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Haberler Gündem Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı! Savcı 5 kişiden 2'sinin tutuklanmasını talep etti

Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı! Savcı 5 kişiden 2'sinin tutuklanmasını talep etti

Savcı, ve 'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti.

Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı! Savcı 5 kişiden 2'sinin tutuklanmasını talep etti

23.09.2020, 17:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Kamera kayıtlarında olaylara karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti.

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