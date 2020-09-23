Haberler Gündem MEB'den EBA açıklaması!

Gelen son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),22 Eylül Salı günü EBA’da yaşanan teknik soruna ilişkin "Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.

23.09.2020, 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,16:26