Son dakika haberine göre... Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'e yönelik teknik görüşmeler devam ediyor.
NATO'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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