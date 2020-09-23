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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

Son dakika haberine göre... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

23.09.2020, 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,15:12