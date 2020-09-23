  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama: ile arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

Son dakika haberine göre... Genel Sekreteri Stoltenberg, ile arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi

23.09.2020, 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,15:12

Son dakika haberine göre... Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'e yönelik teknik görüşmeler devam ediyor.

NATO'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini bildirdi.

Umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bir ilerleme kaydedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA