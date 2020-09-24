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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü

Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü

24.09.2020, 19:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi

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