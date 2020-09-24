  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Erol Mütercimler’e 1,5 yıla kadar hapis cezası istemi

’e 1,5 yıla kadar hapis cezası istemi

Erol Mütercimler’e 1,5 yıla kadar hapis cezası istemi
Giriş Tarihi: 24.9.2020

Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yurt genelinde çok sayıda suç duyurusunda bulunulmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan'ın 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede Mütercimler'in 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Mütercimler’e 1,5 yıla kadar hapis cezası istemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA