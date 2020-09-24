Erol Mütercimler’e 1,5 yıla kadar hapis cezası istemi

Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Erol Mütercimler hakkında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle yurt genelinde çok sayıda suç duyurusunda bulunulmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan'ın 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede Mütercimler'in 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.