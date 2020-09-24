Bakan Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.