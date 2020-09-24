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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

koronavirüs vaka sayısını açıkladı

, "Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." dedi.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

24.09.2020, 19:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,19:27

Bakan Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." ifadelerine yer verdi.

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