Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.
DHA
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