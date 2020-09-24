Son dakika: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi merkezli yerin 35.5 KM altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi. İşte AFAD'ın açıkladığı son veriler...
AFAD'ın açıkladığı son depremler verilerine göre Ege Denizi merkezli, yerin 35.5 KM altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi merkezli yerin 35.5 KM altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi. İşte AFAD'ın açıkladığı son veriler...
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