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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da deprem!

Son dakika: 'da !

Son dakika haberine göre, 'da meydana geldi. İstanbul'daki depremin şiddetinin 4.2 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi. İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir." ifadelerini yer verildi.

Son dakika: İstanbul'da deprem!

24.09.2020, 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,16:57

İstanbul'daki depremin şiddetinin 4.2 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi. İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.

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