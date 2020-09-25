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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i kabul etti

Son dakika haberine göre, Başkan , Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i ’nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i kabul etti

25.09.2020, 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,15:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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