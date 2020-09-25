Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. pic.twitter.com/0C4NsePKlL— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 25, 2020
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.