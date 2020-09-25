İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Pelosi'nin küstah sözlerine sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin skandal açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Question for @SpeakerPelosi:



When was the last time that there was no peaceful transfer of power in Turkey – with the exception of military coups?



And we remember who supported those attacks against Turkish democracy, too. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 25, 2020

İşte İletişim Başkanı Altun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamalar;

"Nancy Pelosi'ye tek sorumuz var:



Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?



Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz.

Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir.

Pelosi'nin açıklamaları, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz.

İç siyasette puan toplamak için Türkiye'ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz.

ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır.

Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz."