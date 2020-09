İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Pelosi'nin küstah sözlerine sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin skandal açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Question for @SpeakerPelosi:



When was the last time that there was no peaceful transfer of power in Turkey – with the exception of military coups?



And we remember who supported those attacks against Turkish democracy, too.