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Lise stajları için karar verildi!

Son dakika haberi... Milli Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve  bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla  tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.

Lise stajları için karar verildi!

AA

25.09.2020, 15:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,15:37

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, "İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi" derslerini okullarında yapabileceği ifade edildi.

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