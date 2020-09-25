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Lise stajları için karar verildi!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı: Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.

AA 25.09.2020, 15:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,15:37