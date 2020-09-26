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Başkan Erdoğan açılışına katıldı

Başkan , 'te, İşleri Başkanlığı Hacı Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Eğitim Merkezi açılışına katıldı

AA

26.09.2020, 20:31

Erdoğan, Şehitkamil ilçesindeki merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan çevredeki yolların asfaltlanmasını isteyerek başladı."Bu yer bu bölgenin inanıyorum ki Türkiye'den yurt dışına adeta bir ufku olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir araya gelecek olan bütün öğrencilerin, hocaların ilimlerinin feyzinden yaralarlanmasını temenni etti. Merkeze adı verilen Ahmet Ziylan'ın rahatsızlığını anımsatan Erdoğan, kendisine acil şifa diledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de açılışa katılamayan Ahmet Ziylan'ın binayı baştan sona yaptırdığını anlatarak, "Kendisine teşekkürlerimi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Gaziantep 'Küçük Buhara' olarak bilinir. Üç büyük müessese kuruldu yakın geçmişte. Birisi İslam Üniversitesi, birisi uluslararası imam hatip lisesi, şimdi de çok güzel bir külliye olarak Diyanet İhtisas Merkezi. Bu üç müessese birlikte Gaziantep'in o manevi ruhunu yeniden ayağa kaldıracaktır diye umut ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Daha sonra kurdele kesimi yaparak açılışı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezi gezerek incelemelerde bulundu.


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