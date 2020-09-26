Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi.
Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
TEKNOFEST 2020'de boy gösteren gençlerin ödüllerini dağıtan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Başkan Erdoğan'ın, projeler hakkında bilgi alması ve bazılarını imzalaması dikkatlerden kaçmadı.
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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