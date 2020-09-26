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Başkan Erdoğan 'te projeleri inceledi

Son dakika haberine göre, Başkan Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü ’te düzenlenen Havacılık, ve alanına geldi. Başkan Erdoğan, fuar alanında projeleri inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi

26.09.2020, 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,16:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi.

Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

TEKNOFEST 2020'de boy gösteren gençlerin ödüllerini dağıtan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Erdoğan'ın, projeler hakkında bilgi alması ve bazılarını imzalaması dikkatlerden kaçmadı.

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