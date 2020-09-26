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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan T3 Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü Gaziantep’te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST alanına geldi. Başkan Erdoğan, fuar alanında projeleri inceleyerek bilgi aldı.

26.09.2020, 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,16:49