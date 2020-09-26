Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında: "Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. pic.twitter.com/lYcfVcgDvI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2020
Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.