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seferberlik ilan etti!

, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi kararı aldı.

Azerbaycan seferberlik ilan etti!

27.09.2020, 17:49

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başlamıştı.

ERMENİSTAN'IN ALÇAK SALDIRILARI BİR BİR PÜSKÜRTÜLDÜ

Azerbaycan ordusu tarafından cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldığı açıklanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği diğer bölgelere yönelik operasyonlarını sürdürürken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

AZERBAYCAN, 'SAVAŞ HALİ' İLAN ETTİ

Azerbaycan Milli Meclisi, cephe hattı ve çatışmadan etkilenen bölgelerde seferberlik ve 24 saatlik 'savaş hali' kararı alındığını duyurdu.

Öte yandan Azerbaycan'da başkent Bakü'nün de aralarında olduğu bazı kentlerde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği de açıklandı.

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