Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2020) katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi. Festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, gençler ve çocuklar ile uzun uzun sohbet edip gençlerin projelerine imza atarken, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Erdoğan'a projelerini anlatan gençler heyecanlı anlar yaşadı.



TEHDİTLER KARŞINIZDA DURAMAZ

Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse tüm illerimizden TEKNOFEST'e ev sahipliği yapma teklifi geldi. Biz de buraya gelerek, Teknoloji Güneşi Doğu'dan Yükseliyor teması ile heyecanı yaşamak istedik. Salgın nedeniyle bu festival daha sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. Ancak şu karşımdaki manzara sizlerin kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor.





SADECE TEMENNİDEN İBARET DEĞİL

TEKNOFEST'e bu sene 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 100 bin katılımcı başvurusu yapıldı. TEKNOFEST, azmeden herkesin ihtiyacı olan mecrayı bulduğunu gösteriyor. Sahip olduğumuz medeniyet miraslarını teknoloji olarak ayağa kaldırmak isteyen herkese fırsat sunduğumuz yer işte burasıdır. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar çığır aşacak yeni çalışmalar buradan çıkacak ve kök salacaktır. Söylediklerimiz sadece temenniden ibaret değil.



SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ

İnsansız hava araçlarında, hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer bir başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız. Ülkemizde bazılarının hala milli teknoloji hamlelerini küçümsediklerini ellerinden gelse yok etmeye niyetli olduklarını takip ediyoruz. Ama gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonları ile bunları ulu çınarlara dönüştürecek. Dene-yap atölyelerinden TEKNOFEST'e kadar tüm alanları destekliyoruz. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyettir. Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olması için çalışmalarımızın arkasında bu düşünce var. Geleceğin ürünlerinin Türk damgası ile üretileceğine inanıyorum.





ÖYLESİNE BİR CÜMLE DEĞİL

Bugüne kadar gençlerimiz hiçbir konuda bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da bizi gururlandırmayı sürdürecekler. Bizim medeniyetimiz insan, ilim, irfan, hikmet medeniyetidir. Teknolojiye gönül veren gençlerimizin önleri açıktır. Unutmayın. Bu dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin. Çok çalışın, azminizi kaybetmeyin. Bu emeğin sonu mutlaka başarıya, zafere çıkar. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine bir cümle değil. Geçmişini bilmeyen, geleceğinde nerede durması gerektiğini bilemez.



MAVİ VATANI SAVUNMAK ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Doğu Akdeniz'deki gelişmelere vurgu yaparken milli ve yerli gemi yapımının önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ BÖKE'YE CEVAP

Başkan Erdoğan, Gaziantep programı kapsamında 300 fabrikanın da açılışını yaptı. Türkiye'nin bir çok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacağını söyleyen Erdoğan, "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecek" dedi.



ZİHİN KODLARI ORTAYA ÇIKTI

Konuşmasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin kamulaştırmaya yönelik sözlerine de cevap veren Erdoğan, "Bazı siyasi parti temsilcilerinin özel sektör karşıtı açıklamaları bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Bize göre ise Türkiye kamu ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o derece güvenle bakacaktır" dedi. CHP'li Böke, katıldığı bir televizyon programında özel sektöre küstah tehditler savurmuştu. Böke, iktidara gelmeleri durumunda birçok özel şirkete kamu olarak ji rak el koyacaklarını söylemiş, özel sektörün uluslararası anlaşmalarla korunduğunu hatırlatılması üzerine ise CHP'nin diktatör yanını açık ederek "Müzakere falan yok, bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz" diye cevap vermişti.



'21 ALANDA YARIŞMA GERÇEKLEŞTİ'

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenlerin bugünkü İHA yapma çabasının önemini bilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken böyle bir geçmişe sahip olduğunuzu bilirseniz şevkiniz artar. Kendimizi tanımadan evrenin sırrına erişemeyiz. Teknolojiye gönül veren gençlerin ufku açıktır. TEKNOFEST'te bu yıl yarışmalar 21 alanda gerçekleştirildi. İleride bu sayı artacak" dedi.