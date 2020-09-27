Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendik. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

DHA