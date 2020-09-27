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Haberler Gündem Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı

, 'ndan ayrıldı

sismik araştırma gemisi, bakım ve ikmal için geldiği 'ndan ayrılarak açıklarına demirledi.

Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı

27.09.2020, 13:52

Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis gemisi, geçtiğimiz günlerde ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirledi. Dün Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi.

Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan Oruç Reis'in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.

DHA

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