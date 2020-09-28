Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin kontrolünü ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.
Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
Bakanlık, Ermenistan askerlerinin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.Azerbaycan seferberlik ilan etti! Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklama!
Azerbaycan ordusu bazı tepelerin kontrolünü ele geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.