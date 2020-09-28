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ordusu bazı tepelerin kontrolünü ele geçirdi

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu bazı tepelerin kontrolünü ele geçirdi

AA

28.09.2020, 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,10:54

Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin kontrolünü ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermenistan askerlerinin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

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